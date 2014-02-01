Усов Георгий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения29.08.1926
Дата смерти01.02.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Бузулук
Рождение ребёнка
20.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бузулук, Россия
Смерть
01.02.2014
г. Бузулук
Похороны
Неизвестно
г. Бузулук, Оренбургская область, Россия