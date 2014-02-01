Усов Георгий Дмитриевич 29.08.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усов Георгий Дмитриевич

Место рождения

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

29.08.1926

Дата смерти

01.02.2014

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1926

Отец: Усов Дмитрий Кузьмич

Мать: Усова (Куликова) Ефросинья Прокопьевна

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Бузулук
Рождение ребёнка
20.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бузулук, Россия
Смерть
01.02.2014
г. Бузулук
Похороны
Неизвестно
г. Бузулук, Оренбургская область, Россия

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