Бурякова (Васильченко) Зоя
Место рожденияКазахстан
Дата рождения1937
Дата смерти15.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Васильченко Константин
Мать: Васильченко Мария
Казахстан
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буряков Николай
Казахская ССР
Рождение ребёнка
16.07.1961
Дочь: Веретенникова Екатерина
Отец ребёнка: Буряков Николай
Казахская ССР
Смерть
15.02.2015
Волжский
Онкология
Похороны
Неизвестно
Г. Волжский, п. Погромное