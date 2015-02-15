Бурякова (Васильченко) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурякова (Васильченко) Зоя

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

1937

Дата смерти

15.02.2015

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Васильченко Константин

Мать: Васильченко Мария

Казахстан
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буряков Николай

Казахская ССР
Рождение ребёнка
16.07.1961

Дочь: Веретенникова Екатерина

Отец ребёнка: Буряков Николай

Казахская ССР
Смерть
15.02.2015
Волжский
Онкология
Похороны
Неизвестно
Г. Волжский, п. Погромное
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