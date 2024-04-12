Михаил Степанов (Стефанов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Степанов (Стефанов)

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.

Отец: Степан Иванов

Мать: Марфа Алексеева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Восприемник
13.12.1881 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
13 декабря 1881 у Павла Димитрiева Степанова (д.Здурьева) 56-25-219-60об-61
Бракосочетание
17.01.1882 ст.

Жена: Пелагея Васильева

Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Деревни Здурьева крестьянский сынъ Собственникъ Михаилъ Степановъ, православный, первымъ бракомъ, 18 летъ. Той же деревни Собственница девица Пелагея Васильева, православная, 16 летъ. Поручители: По ж... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1883 ст.

Дочь: Ананьева Прасковья (Параскева) Михайловна

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ собственникъ Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева, оба православного вероисповеданiя... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1885 ст.

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Солдатъ Рядовой Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева, оба православные 56-25-219-14... Показать все
Поручитель
03.02.1889 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
3 февраля 1889 у Сергей Павловъ (д.Здурьева) и Евдокiя Петрова (д.Пуминова) 56-25-219-236об-237
Восприемник
28.07.1889 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
28 июля 1889 у Марiи Александровой Степановой 56-25-219-228об-229
Рождение ребёнка
06.09.1889 ст.

Сын: Павелъ Михайловъ

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Отпускной Унтеръ Офицеръ Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева, оба православные. 56-25-219-230об... Показать все
Восприемник
11.09.1889 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
11 сентября 1889 у Сергiя Иванова Яковлева 56-25-219-230об-231
Поручитель
20.01.1891 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
20 января 1891 у Ивана Феодорова (д.Здурьева) и Павлы Феодоровой (д.Таракунина) 56-25-219-277об-278
Рождение ребёнка
01.08.1891 ст.

Сын: Василiй Михайловъ

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Отпускной Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева, оба православные. 56-25-219-270об-271
Рождение ребёнка
18.09.1892 ст.

Дочь: Марiя Михайлова

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Унтеръ Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева, оба православные 56-25-219-284об-295
Поручитель
20.01.1893 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
20 января 1893 у Андрей Ивановъ (д.Здурьева) и Анна Иванова (д.Евсекова) 56-25-219-333об-334
Восприемник
07.07.1896 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
7 июля 1896 у Марiи Григорiевой Степановой 56-25-220-6об-7
Рождение ребёнка
14.08.1896 ст.

Дочь: Елизавета Михайлова

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Михаилъ Стефановъ и законная жена его Пелагея Василiева оба православного вероисповеданiя 56-25-220-10... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1898 ст.

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Михаилъ Стефановъ и законная жена его Пелагiя Василiева оба православного вероисповеданiя 56-25-220-82... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1899 ст.

Дочь: Марiя Михайлова

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Запасный крнъ Михаилъ Стефановъ и законная жена его Пелагiя Стефанова оба православного вероисповеданiя 56-25-22... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1901 ст.

Сын: Феодоръ Михайловъ

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Запасный крнъ Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева оба православного вероисповеданiя 56-25-221... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1906 ст.

Сын: Алексей Михайловъ

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Запасной из крестьянъ деревни Здурьева Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Василiева оба православые 56-25-221-223об-224
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