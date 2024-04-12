Михаил Степанов (Стефанов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1864 ст.
Отец: Степан Иванов
Мать: Марфа Алексеева
Восприемник
13.12.1881 ст.
13 декабря 1881 у Павла Димитрiева Степанова (д.Здурьева) 56-25-219-60об-61
Бракосочетание
17.01.1882 ст.
Жена: Пелагея Васильева
Деревни Здурьева крестьянский сынъ Собственникъ Михаилъ Степановъ, православный, первымъ бракомъ, 18 летъ. Той же деревни Собственница девица Пелагея Васильева, православная, 16 летъ. Поручители: По ж... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1883 ст.
Дочь: Ананьева Прасковья (Параскева) Михайловна
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ собственникъ Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева, оба православного вероисповеданiя... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1885 ст.
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Солдатъ Рядовой Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева, оба православные 56-25-219-14... Показать все
Поручитель
03.02.1889 ст.
3 февраля 1889 у Сергей Павловъ (д.Здурьева) и Евдокiя Петрова (д.Пуминова) 56-25-219-236об-237
Восприемник
28.07.1889 ст.
28 июля 1889 у Марiи Александровой Степановой 56-25-219-228об-229
Рождение ребёнка
06.09.1889 ст.
Сын: Павелъ Михайловъ
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Отпускной Унтеръ Офицеръ Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева, оба православные. 56-25-219-230об... Показать все
Восприемник
11.09.1889 ст.
11 сентября 1889 у Сергiя Иванова Яковлева 56-25-219-230об-231
Поручитель
20.01.1891 ст.
20 января 1891 у Ивана Феодорова (д.Здурьева) и Павлы Феодоровой (д.Таракунина) 56-25-219-277об-278
Рождение ребёнка
01.08.1891 ст.
Сын: Василiй Михайловъ
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Отпускной Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева, оба православные. 56-25-219-270об-271
Рождение ребёнка
18.09.1892 ст.
Дочь: Марiя Михайлова
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Унтеръ Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева, оба православные 56-25-219-284об-295
Поручитель
20.01.1893 ст.
20 января 1893 у Андрей Ивановъ (д.Здурьева) и Анна Иванова (д.Евсекова) 56-25-219-333об-334
Восприемник
07.07.1896 ст.
7 июля 1896 у Марiи Григорiевой Степановой 56-25-220-6об-7
Рождение ребёнка
14.08.1896 ст.
Дочь: Елизавета Михайлова
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Михаилъ Стефановъ и законная жена его Пелагея Василiева оба православного вероисповеданiя 56-25-220-10... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1898 ст.
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Михаилъ Стефановъ и законная жена его Пелагiя Василiева оба православного вероисповеданiя 56-25-220-82... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1899 ст.
Дочь: Марiя Михайлова
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Запасный крнъ Михаилъ Стефановъ и законная жена его Пелагiя Стефанова оба православного вероисповеданiя 56-25-22... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1901 ст.
Сын: Феодоръ Михайловъ
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Запасный крнъ Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева оба православного вероисповеданiя 56-25-221... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1906 ст.
Сын: Алексей Михайловъ
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Запасной из крестьянъ деревни Здурьева Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Василiева оба православые 56-25-221-223об-224