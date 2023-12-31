Решетнников Фотей Иванович
Место рожденияд. Клюева Тюменская область, тюменская область
Дата рождения1733
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Решетнников Иван
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Матрена Фотеева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1763
Сын: Решетнников Михаил Фотеев
Рождение ребёнка
1769
Сын: Решетнников Андрей Фотеев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1789
д. Клюева Тюменская область, тюменская область