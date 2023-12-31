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Решетнников Фотей Иванович

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

1695 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Решетнников Иван

Мать: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Матрена Фотеева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Решетнников Иван Фотеев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Решетнников Михаил Фотеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Решетнников Андрей Фотеев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1789
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
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