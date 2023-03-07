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Селезнев Дмитрий Кузьмич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

29.10.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1890

Отец: Селезнев Кузьма Аврамович

Мать: Селезнев Ксения Филипповна

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