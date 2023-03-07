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Селезнев Дмитрий Кузьмич
Селезнев Дмитрий Кузьмич
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
29.10.1890
Пол
Мужской
Отец
Селезнев Кузьма Аврамович
1861 г.р.
Мать
Селезнев (Наумова) Ксения Филипповна
1867 г.р.
Дети
Не указаны
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ЕТ
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События
Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1890
Отец:
Селезнев Кузьма Аврамович
Мать:
Селезнев Ксения Филипповна
Бердянск
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