Афанасьева Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Афанасьев Геннадий Арсениевич

Отец ребёнка: Афанасьев Арсений Афанасиевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Афанасьева Евстолия Арсениевна

Отец ребёнка: Афанасьев Арсений Афанасиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Арсений Афанасиевич

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в деревне Согорской
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