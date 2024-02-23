Афанасьева Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Афанасьев Геннадий Арсениевич
Отец ребёнка: Афанасьев Арсений Афанасиевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Афанасьева Евстолия Арсениевна
Отец ребёнка: Афанасьев Арсений Афанасиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в деревне Согорской