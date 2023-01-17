Бельшов Яков Филиппович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Бельшова Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Бельшова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Бельшова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Бельшова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Бельшова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Бельшова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Бельшова Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Бельшова Анна Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бельшова Анна Борисовна
Смерть
Неизвестно