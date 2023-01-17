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Бельшов Яков Филиппович

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Место рождения

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бельшов Филипп Трофимович

Мать: Бельшова Евдокия Ильинична

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Бельшова Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Бельшова Анна Борисовна

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Бельшов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Бельшова Анна Борисовна

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Бельшов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Бельшова Анна Борисовна

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Бельшова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Бельшова Анна Борисовна

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Бельшова Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Бельшова Анна Борисовна

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельшова Анна Борисовна

Смерть
Неизвестно
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