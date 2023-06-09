Щелкова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрелец Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Стрелец Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрелец Зинаида Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.02.1937
Дочь: Стрелец Надежда Александровна
Отец ребёнка: Стрелец Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно