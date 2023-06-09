Щелкова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелкова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрелец Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Стрелец Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрелец Зинаида Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.02.1937

Дочь: Стрелец Надежда Александровна

Отец ребёнка: Стрелец Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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