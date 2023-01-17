Гурджибэк (Лаврухина) Елена
Место рождения
Дата рождения14.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1985
Отец: Лаврухин Андрей
Мать: Лаврухина Ирина
Рождение ребёнка
28.02.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батов Игорь
Рождение ребёнка
21.11.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурджибэк Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батов Игорь
Развод
Неизвестно
Муж: Батов Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурджибэк Андрей