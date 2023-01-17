Гурджибэк (Лаврухина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурджибэк (Лаврухина) Елена

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.02.1985

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1985

Отец: Лаврухин Андрей

Мать: Лаврухина Ирина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.02.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батов Игорь

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.11.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурджибэк Андрей

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батов Игорь

Развод
Неизвестно

Муж: Батов Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурджибэк Андрей

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