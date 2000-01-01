Вершинин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вершинин Николай

Мать: Вершинина Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Вершинина Федосья Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вершинина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Вершинина Федосья Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вершинина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Вершинина Федосья Антиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Федосья Антиповна

Смерть
Неизвестно
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