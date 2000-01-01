Вершинин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вершинин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Вершинина Федосья Антиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вершинина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Вершинина Федосья Антиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вершинина Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Вершинина Федосья Антиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно