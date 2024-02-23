Коваленко Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1978
Сын: Коваленко Виталий Анатольевич
Отец ребёнка: Коваленко Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
01.12.1979
Сын: Коваленко Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Коваленко Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
18.04.1986
Сын: Коваленко Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Коваленко Анатолий Михайлович