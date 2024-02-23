Коваленко Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
25.11.1978

Сын: Коваленко Виталий Анатольевич

Отец ребёнка: Коваленко Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
01.12.1979

Сын: Коваленко Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Коваленко Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
18.04.1986

Сын: Коваленко Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Коваленко Анатолий Михайлович

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