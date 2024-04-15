Лукина (Ляпустина) Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Ляпустина) Матрона Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1908 ст.

Муж: Лукин Исидор Васильевич

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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