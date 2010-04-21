Роговская Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роговская Елизавета Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

21.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.?

Дочь: Леонова Инна Ольгертовна

Отец ребёнка: Роговский Ольгерт Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роговская Люся Ольгертовна

Отец ребёнка: Роговский Ольгерт Адамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роговский Ольгерт Адамович

Смерть
21.04.2010
Москва, город федерального значения Москва
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