Роговская Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти21.04.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.?
Дочь: Леонова Инна Ольгертовна
Отец ребёнка: Роговский Ольгерт Адамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роговская Люся Ольгертовна
Отец ребёнка: Роговский Ольгерт Адамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.2010
Москва, город федерального значения Москва