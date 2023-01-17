Горлова Шмаргун (Данильшина) Мария Ивановна
Место рожденияс.Шендерово, Винницкая обл., Вороновицкий район
Дата рождения26.11.1920
Дата смерти06.09.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.11.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Шендерово, Винницкая обл., Вороновицкий район
Рождение ребёнка
25.02.1941
Дочь: Фирсова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Горлов Василий Алексеевич
Цуканово, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
06.09.1970