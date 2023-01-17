Горлова Шмаргун (Данильшина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлова Шмаргун (Данильшина) Мария Ивановна

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Место рождения

с.Шендерово, Винницкая обл., Вороновицкий район

Дата рождения

26.11.1920

Дата смерти

06.09.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Шендерово, Винницкая обл., Вороновицкий район
Рождение ребёнка
25.02.1941

Дочь: Фирсова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Горлов Василий Алексеевич

Цуканово, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
06.09.1970
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