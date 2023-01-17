Семенюк Никита Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.
Отец: Семенюк Яков Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1901 ст.
Жена: Семенюк Мария Стефановна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху23 года | Невесте 19
Рождение ребёнка
27.10.1905 ст.
Мать ребёнка: Семенюк Мария Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенюк Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Семенюк Мария Стефановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно