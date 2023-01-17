Шафигуллина (Шакурова) Васима Абдулганиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафигуллина (Шакурова) Васима Абдулганиевна

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Место рождения

Новая Амзя, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Шакуров Абдулгани

Мать: не указана

Новая Амзя, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.?

Сын: Шафигуллин Рафик Саляхович

Отец ребёнка: Шафигуллин Салях Сибагатуллович

Шушерма, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шафигуллин Ринат Саляхович

Отец ребёнка: Шафигуллин Салях Сибагатуллович

Шушерма, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шафигуллина Равиля Саляховна

Отец ребёнка: Шафигуллин Салях Сибагатуллович

Смерть
Неизвестно
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