Шафигуллина (Шакурова) Васима Абдулганиевна
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Шакуров Абдулгани
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.?
Сын: Шафигуллин Рафик Саляхович
Отец ребёнка: Шафигуллин Салях Сибагатуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шафигуллин Ринат Саляхович
Отец ребёнка: Шафигуллин Салях Сибагатуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шафигуллина Равиля Саляховна
Отец ребёнка: Шафигуллин Салях Сибагатуллович
Смерть
Неизвестно