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Мельников Степан Иванов

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Место рождения

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.07.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1872 ст.

Отец: Мельников Иван Михайлов

Мать: Мельникова Анисия Петрова

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Мельников Михаил Степанович

Мать ребёнка: Мельникова Пелагея Даниловна

Рождение ребёнка
21.04.1900 ст.

Дочь: Красноперова Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Мельникова Пелагея Даниловна

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Мельников Михаил Степанович

Мать ребёнка: Мельникова Пелагея Даниловна

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1909 ст.

Сын: Мельников Василий Степанович

Мать ребёнка: Мельникова Пелагея Даниловна

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1912 ст.

Сын: Мельников Павел Степанович

Мать ребёнка: Мельникова Пелагея Даниловна

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Мельникова Пелагея Даниловна

Смерть
Неизвестно
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