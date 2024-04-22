Мельников Степан Иванов
Место рождения
Дата рождения24.07.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1872 ст.
Отец: Мельников Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1896
Сын: Мельников Михаил Степанович
Мать ребёнка: Мельникова Пелагея Даниловна
Рождение ребёнка
21.04.1900 ст.
Дочь: Красноперова Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Мельникова Пелагея Даниловна
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Мельников Михаил Степанович
Мать ребёнка: Мельникова Пелагея Даниловна
Рождение ребёнка
14.02.1909 ст.
Сын: Мельников Василий Степанович
Мать ребёнка: Мельникова Пелагея Даниловна
Рождение ребёнка
12.02.1912 ст.
Сын: Мельников Павел Степанович
Мать ребёнка: Мельникова Пелагея Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Мельникова Пелагея Даниловна
Смерть
Неизвестно