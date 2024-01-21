Дурнин Илья Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Внукова (Фокина) Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.06.1938
Дочь: Дурнина Идия Ильинична
Мать ребёнка: Внукова (Фокина) Наталья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно