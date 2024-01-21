Дурнин Илья Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнин Илья Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Внукова (Фокина) Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Дурнин Александр Ильич

Мать ребёнка: Внукова (Фокина) Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.06.1938

Дочь: Дурнина Идия Ильинична

Мать ребёнка: Внукова (Фокина) Наталья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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