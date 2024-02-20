Алаухов Александр
Место рождениях. Потапов Романовского района Ростовской области
Дата рождения05.12.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1924
х. Потапов Романовского района Ростовской области
Рождение ребёнка
10.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алаухова Любовь
Россия г.Ростов на Дону
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алаухова Любовь
Смерть
Неизвестно
Россия г.Ростов на Дону