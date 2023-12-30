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Огурцов Владимир Фёдорович

Место рождения

Челябинск

Дата рождения

1938

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Огурцов Фёдор Степанович

Мать: Огурцова Маргарита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огурцова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огурцов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Огурцова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Зинаида -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Зинаида

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