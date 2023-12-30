Огурцов Владимир Фёдорович
Место рожденияЧелябинск
Дата рождения1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Огурцов Фёдор Степанович
Мать: Огурцова Маргарита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огурцова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огурцов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Огурцова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огурцова Зинаида -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огурцова Зинаида