Чугунов Тимофей Кузьмин
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чугунов Косьма Максимов
Мать: Агапия Семенова
Самарская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.01.1873
Жена: Матрена Клементьева
Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.?.1874
Сын: Терентий Тимофеев
Мать ребёнка: Матрена Клементьева
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
13.12.1877
Сын: Петр Тимофеев
Мать ребёнка: Матрена Клементьева
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
24.?.1880
Дочь: Анисия Тимофеева
Мать ребёнка: Матрена Клементьева
Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.?.1884
Мать ребёнка: Матрена Клементьева
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
14.?.1886
Дочь: Дарья Тимофеева
Мать ребёнка: Матрена Клементьева
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
24.?.1889
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: Матрена Клементьева
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
09.?.1892
Сын: Иоанн Тимофеев
Мать ребёнка: Матрена Клементьева
Самарская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно