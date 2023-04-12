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Чугунов Тимофей Кузьмин

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чугунов Косьма Максимов

Мать: Агапия Семенова

Самарская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.01.1873

Жена: Матрена Клементьева

Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.?.1874

Сын: Терентий Тимофеев

Мать ребёнка: Матрена Клементьева

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
13.12.1877

Сын: Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Матрена Клементьева

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
24.?.1880

Дочь: Анисия Тимофеева

Мать ребёнка: Матрена Клементьева

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.?.1884

Сын: Чугунов Филипп Тимофеев

Мать ребёнка: Матрена Клементьева

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
14.?.1886

Дочь: Дарья Тимофеева

Мать ребёнка: Матрена Клементьева

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
24.?.1889

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Матрена Клементьева

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
09.?.1892

Сын: Иоанн Тимофеев

Мать ребёнка: Матрена Клементьева

Самарская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно
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