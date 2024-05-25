Токарев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Сын: Токарев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Токарева Мазуркеева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1962
Сын: Токарев Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Токарева Мазуркеева Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно