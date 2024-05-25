Токарев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Мазуркеева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Токарев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Токарева Мазуркеева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
28.09.1962

Сын: Токарев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Токарева Мазуркеева Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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