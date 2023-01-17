Месилов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Месилов Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1993 г.р.

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Месилова Ирина Сергеевна

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1993

Сын: Месилов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Месилова Ирина Сергеевна

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