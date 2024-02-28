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Резниченкова (Волошина) Марфа Антонова

Место рождения

пригородняя слобода города Острогожска Новая Сотня

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волошин Антон Прохоров

Мать: Волошина Екатерина Степанова

Бракосочетание
11.01.1874

Муж: Резниченков Владимир Савельев

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Резниченкова) Анастасия Владимирова

Отец ребёнка: Резниченков Владимир Савельев

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Резниченкова) Дария Владимирова

Отец ребёнка: Резниченков Владимир Савельев

Рождение ребёнка
29.11.1877

Сын: Резниченков Николай Владимиров

Отец ребёнка: Резниченков Владимир Савельев

Смерть
Неизвестно

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