Резниченкова (Волошина) Марфа Антонова
Место рожденияпригородняя слобода города Острогожска Новая Сотня
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1874
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Резниченкова) Анастасия Владимирова
Отец ребёнка: Резниченков Владимир Савельев
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Резниченкова) Дария Владимирова
Отец ребёнка: Резниченков Владимир Савельев
Рождение ребёнка
29.11.1877
Сын: Резниченков Николай Владимиров
Отец ребёнка: Резниченков Владимир Савельев
Смерть
Неизвестно