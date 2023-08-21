Гаврилов Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1886
Дата смерти16.12.1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1886
Отец: Гаврилов Матвей
Рождение ребёнка
19.08.1914
Дочь: Губская Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
05.04.1921
Сын: Гаврилов Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Гаврилов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошниченко Анна Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Филипповна
Смерть
16.12.1964
Похороны
Неизвестно
Старое кладбище напротив церкви рядом с могилой писателя Василенко