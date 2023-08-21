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Гаврилов Василий Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1886

Дата смерти

16.12.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1886

Отец: Гаврилов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1914

Дочь: Губская Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Филипповна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.04.1921

Сын: Гаврилов Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гаврилов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошниченко Анна Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Филипповна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Филипповна

Смерть
16.12.1964
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Старое кладбище напротив церкви рядом с могилой писателя Василенко
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