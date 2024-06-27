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Чемерис Иван Кавенников

Место рождения

Иванковцы, Вінницька область

Дата рождения

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванковцы, Вінницька область
Бракосочетание
22.10.1844 ст.

Жена: Чемерис (Беда) Мария Павловна

Гуровцы, Вінницька область
"Україна, дуплікати метричних книг Київської Православної консисторії, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KX5S-8QX : Wed Jun 05 22:21:53 UTC 2024), Entry for Иван ... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1859 ст.

Дочь: Чемерис Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Чемерис (Беда) Мария Павловна

Гуровцы, Вінницька область
Рождение ребёнка
23.04.1862 ст.

Сын: Чемерис Григорий Иванович

Мать ребёнка: Чемерис (Беда) Мария Павловна

Гуровцы, Вінницька область
Рождение ребёнка
11.01.1864 ст.

Дочь: Чемерис Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Чемерис (Беда) Мария Павловна

Гуровцы, Вінницька область

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