Чемерис Иван Кавенников
Место рождения
Дата рождения1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1844 ст.
"Україна, дуплікати метричних книг Київської Православної консисторії, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KX5S-8QX : Wed Jun 05 22:21:53 UTC 2024), Entry for Иван ... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1859 ст.
Дочь: Чемерис Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Чемерис (Беда) Мария Павловна
Рождение ребёнка
23.04.1862 ст.
Сын: Чемерис Григорий Иванович
Мать ребёнка: Чемерис (Беда) Мария Павловна
Рождение ребёнка
11.01.1864 ст.
Дочь: Чемерис Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Чемерис (Беда) Мария Павловна