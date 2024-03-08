Васищев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1959
Дочь: Орыщенко Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Костенко Мисько Женя Михайловна
Рождение ребёнка
01.02.1961
Дочь: Тульнева Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Костенко Мисько Женя Михайловна
Рождение ребёнка
06.11.1964
Дочь: Косинова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Костенко Мисько Женя Михайловна
Смерть
Неизвестно