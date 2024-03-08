Васищев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасищев Владимир

Васищев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1959

Дочь: Орыщенко Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Костенко Мисько Женя Михайловна

Рождение ребёнка
01.02.1961

Дочь: Тульнева Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Костенко Мисько Женя Михайловна

Рождение ребёнка
06.11.1964

Дочь: Косинова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Костенко Мисько Женя Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close