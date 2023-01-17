Зиновия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Тимофей Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Панфилович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Капилов Никанор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Панфилович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Панфилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Панфилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно