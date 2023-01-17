Зиновия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Тимофей Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Панфилович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Капилов Никанор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Панфилович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Панфилович

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Панфилович

Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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