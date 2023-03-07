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Быков Александр Михайлович

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

28.09.1906

Дата смерти

15.09.1941

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1906

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Ольга Федоровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Ольга Федоровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Ольга Федоровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Ольга Федоровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Военная служба
С 02.08.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Ольга Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.09.1941
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