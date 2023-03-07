Быков Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.09.1906
Дата смерти15.09.1941
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1906
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.05.1926
Рождение ребёнка
01.10.1931
Рождение ребёнка
31.08.1936
Рождение ребёнка
1939
Военная служба
С 02.08.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Ольга Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.09.1941