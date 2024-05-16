Четвертных Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1930
Дата смерти30.08.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1960
Дочь: Демидова (Четвертных) Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Четвертных (Кашубина) Тамара Лукьяновна
Рождение ребёнка
01.03.1968
Сын: Четвертных Игорь Борисович
Мать ребёнка: Четвертных (Кашубина) Тамара Лукьяновна
Смерть
30.08.1993
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область