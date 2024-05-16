Четвертных Борис Иванович 06.08.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧетвертных Борис Иванович

Четвертных Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1930

Дата смерти

30.08.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четвертных (Кашубина) Тамара Лукьяновна

Рождение ребёнка
17.11.1960

Дочь: Демидова (Четвертных) Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Четвертных (Кашубина) Тамара Лукьяновна

Рождение ребёнка
01.03.1968

Сын: Четвертных Игорь Борисович

Мать ребёнка: Четвертных (Кашубина) Тамара Лукьяновна

Смерть
30.08.1993
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.