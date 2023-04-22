Булахов Федор Мефодьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булахов Федор Мефодьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булахова Мария Силична

Место жительства
1904 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
06.08.1904 ст.

Сын: Булахова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Булахова Мария Силична

Смерть
Неизвестно

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