Булахов Федор Мефодьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булахова Мария Силична
Место жительства
1904 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
06.08.1904 ст.
Мать ребёнка: Булахова Мария Силична
Смерть
Неизвестно