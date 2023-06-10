Тимофей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Саввина
Рождение ребёнка
19.12.1894 ст.
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Мария Саввина
Афанасьевская церковь 19.12.1894 Анастасия Тимофеевна Калихновщины отец крестьянин Тимофей Афанасьевич Калихновщины мать жена Мария Савельевна Калихновщины запасной ефрейтор Алексей Фомич Цветков ... Показать все
Смерть
Неизвестно