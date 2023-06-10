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Тимофей Афанасьевич

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1878 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Саввина

Рождение ребёнка
19.12.1894 ст.

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Мария Саввина

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 19.12.1894 Анастасия Тимофеевна Калихновщины отец крестьянин Тимофей Афанасьевич Калихновщины мать жена Мария Савельевна Калихновщины запасной ефрейтор Алексей Фомич Цветков ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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