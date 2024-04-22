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Кулик Мария Григорьевна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

15.04.1799

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
21.09.1787

Сын: Кулик Кондрат Васильевич

Отец ребёнка: Кулик Василий Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36B-6?i=652&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Кулик Степан Васильевич

Отец ребёнка: Кулик Василий Иванович

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулик Василий Иванович

Смерть
15.04.1799
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CY-Z?i=50&cc=4133834&cat=1013792
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