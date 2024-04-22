Кулик Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти15.04.1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Рождение ребёнка
21.09.1787
Отец ребёнка: Кулик Василий Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36B-6?i=652&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Кулик Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1799
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CY-Z?i=50&cc=4133834&cat=1013792