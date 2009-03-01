Кувыкин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1952
Дата смерти?.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1952
Отец: Кувыкин Вениамин
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.03.2009
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: несчастный случай