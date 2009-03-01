Кувыкин Юрий 18.01.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кувыкин Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1952

Дата смерти

?.03.2009

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1952

Отец: Кувыкин Вениамин

Мать: Кувыкина Валентина Сергеевна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.03.2009
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: несчастный случай

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