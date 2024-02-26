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Варвара Пахомова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Семенов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Катерина Прокофьева (Вна)

Отец ребёнка: Прокофий Семенов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Иван Прокофьев (Ич)

Отец ребёнка: Прокофий Семенов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Ануфрей Прокофьев (Ич)

Отец ребёнка: Прокофий Семенов (Ич)

Смерть
Неизвестно

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