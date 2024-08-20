Панарина (Корнаухова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанарина (Корнаухова) Анастасия Сергеевна

Панарина (Корнаухова) Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Степан Ларионович

Рождение ребёнка
22.07.1890

Дочь: (Панарина) Кристина Степановна

Отец ребёнка: Панарин Степан Ларионович

Рождение ребёнка
06.10.1894

Сын: Панарин Сергей Степанович

Отец ребёнка: Панарин Степан Ларионович

Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Панарин Самуил Степанович

Отец ребёнка: Панарин Степан Ларионович

Рождение ребёнка
08.10.1896

Сын: Панарин Ларион? Степанович

Отец ребёнка: Панарин Степан Ларионович

Рождение ребёнка
22.01.1899

Сын: Панарин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Панарин Степан Ларионович

Рождение ребёнка
25.02.1901

Сын: Панарин Павел Степанович

Отец ребёнка: Панарин Степан Ларионович

Рождение ребёнка
14.03.1903

Сын: Панарин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Панарин Степан Ларионович

Рождение ребёнка
23.04.1905

Сын: Панарин Николай Степанович

Отец ребёнка: Панарин Степан Ларионович

Рождение ребёнка
05.09.1907

Дочь: (Панарина) Анна Степановна

Отец ребёнка: Панарин Степан Ларионович

Рождение ребёнка
?.06.1910

Дочь: (Панарина) Ольга Степановна

Отец ребёнка: Панарин Степан Ларионович

Рождение ребёнка
20.04.1912

Дочь: (Панарина) Александра Степановна

Отец ребёнка: Панарин Степан Ларионович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.