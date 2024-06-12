Вознесенский Георгий Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вознесенский Георгий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.?

Дочь: Александрова Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Вознесенская Мария Федоровна

Рождение ребёнка
26.04.1960

Сын: Вознесенский Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Вознесенская Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно

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