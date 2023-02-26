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Виктор
Виктор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Яков
Мать
Ольга
Жена
?
Дети
?
Татьяна
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Яков
Мать:
Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Татьяна
Мать ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
?
Мать ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Смерть
Неизвестно
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