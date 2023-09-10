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Руднева Галина Иннакентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1942

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1942

Отец: Сибилев Иннокентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руднев Валерий Петрович

Рождение ребёнка
16.07.1962

Дочь: Мизенина Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Помазкин Геннадий

Рождение ребёнка
11.12.1970

Сын: Руднев Константин Валерьевич

Отец ребёнка: Руднев Валерий Петрович

Рождение ребёнка
11.04.1974

Дочь: Бик Евгения Валерьевна

Отец ребёнка: Руднев Валерий Петрович

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