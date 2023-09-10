Руднева Галина Иннакентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1942
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1942
Отец: Сибилев Иннокентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1962
Дочь: Мизенина Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Помазкин Геннадий
Рождение ребёнка
11.12.1970
Сын: Руднев Константин Валерьевич
Отец ребёнка: Руднев Валерий Петрович
Рождение ребёнка
11.04.1974
Дочь: Бик Евгения Валерьевна
Отец ребёнка: Руднев Валерий Петрович