Иоанн Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАЯО фонд 230 опись 13 дело 2155Исповедные росписи церквей сел Ярославского уезда за 1755гс. СельцоПономарь Иван Иванов 38жена его Агриппена Тимофеева 35сын их Иван 11
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Тимофеева
Рождение ребёнка
1744
Сын: Иоанн Иоаннов
Мать ребёнка: Агриппина Тимофеева
ГАЯО фонд 230 опись 13 дело 2155Исповедные росписи церквей сел Ярославского уезда за 1755гс. СельцоПономарь Иван Иванов 38жена его Агриппена Тимофеева 35сын их Иван 11
Смерть
Неизвестно