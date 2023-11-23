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Иоанн Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАЯО фонд 230 опись 13 дело 2155Исповедные росписи церквей сел Ярославского уезда за 1755гс. СельцоПономарь Иван Иванов 38жена его Агриппена Тимофеева 35сын их Иван 11
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Тимофеева

Рождение ребёнка
1744

Сын: Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: Агриппина Тимофеева

ГАЯО фонд 230 опись 13 дело 2155Исповедные росписи церквей сел Ярославского уезда за 1755гс. СельцоПономарь Иван Иванов 38жена его Агриппена Тимофеева 35сын их Иван 11
Смерть
Неизвестно

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