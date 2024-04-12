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Тышлек ЧАЛИШ Василий Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

20.12.1913

Дата смерти

Около ?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1913

Отец: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич

Мать: Тышлек Мария Григорьевна

Крещение
21.12.1913
Николаевская церковь,м/к-1913г.,лист-114,зап.-97,ГАДР,Ф - 426-1-13. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Лазарь Яковлевич Чаробай и Евгения Лараревна Чаробай.
Военная служба
06.10.1943
Призван Старомлинским РВК Сталинской обл.УССР,рядовой,стрелок
Пропал без вести в декабре 1943г.Донесение 3 2580 от 18.01.1949г.
Смерть
Около ?.12.1943
Причина смерти: На войне - пропал без вести
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