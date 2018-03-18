Маметьева Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маметьева Вероника

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.2018

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.2018

Отец: Маметьев Юрий

Мать: Маметьева Елена

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