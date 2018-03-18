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Маметьева Вероника
Маметьева Вероника
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.03.2018
Пол
Женский
Отец
Маметьев Юрий
1988 г.р.
Мать
Маметьева (Гиберт) Елена
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.2018
Отец:
Маметьев Юрий
Мать:
Маметьева Елена
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