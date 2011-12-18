Дмитриева (Соломахина) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриева (Соломахина) Светлана Александровна

Дмитриева (Соломахина) Светлана Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

18.12.2011

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Соломахин Александр Петрович

Мать: Соломахина Прасковья

Рождение ребёнка
30.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Николай Иванович

Смерть
18.12.2011
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close