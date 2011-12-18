Дмитриева (Соломахина) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти18.12.2011
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Соломахин Александр Петрович
Мать: Соломахина Прасковья
Рождение ребёнка
30.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Николай Иванович
Смерть
18.12.2011
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область