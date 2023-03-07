Шестаков Ермолай Фролович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти15.02.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1853
Сын: Шестаков Степан Ермолаевич
Мать ребёнка: Кряквина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Кряквина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
01.02.1863
Дочь: Анна Ермолаевна
Мать ребёнка: Кряквина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
01.10.1866
Сын: Шестаков Роман Ермолаевич
Мать ребёнка: Кряквина Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.1871