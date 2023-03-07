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Шестаков Ермолай Фролович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

15.02.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Шестаков Фрол Леонтьевич

Мать: Шестакова Феодосия Аверьяновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Шестаков Степан Ермолаевич

Мать ребёнка: Кряквина Анастасия Васильевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шестаков Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: Кряквина Анастасия Васильевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.02.1863

Дочь: Анна Ермолаевна

Мать ребёнка: Кряквина Анастасия Васильевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.10.1866

Сын: Шестаков Роман Ермолаевич

Мать ребёнка: Кряквина Анастасия Васильевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряквина Анастасия Васильевна

Смерть
15.02.1871
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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