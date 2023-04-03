Антонов Никита Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Никита Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 14.01.1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МШ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1849

Сын: Антонов Алексей Никитич

Мать ребёнка: Антонова Евфимия Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1850

Дочь: Рудакова (Антонова) Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Антонова Евфимия Ивановна

Смерть
До 14.01.1869

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