Антонов Никита Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 14.01.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1849
Мать ребёнка: Антонова Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1850
Дочь: Рудакова (Антонова) Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Антонова Евфимия Ивановна
Смерть
До 14.01.1869