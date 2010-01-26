Чеботникова (Иванова) Тамара Перфильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1926
Дата смерти26.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1926
Отец: Иванов Перфил Петрович
Мать: Иванова Васса Евграфовна
Рождение ребёнка
13.01.1960
Сын: Чеботников Виталий Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.10.1966
Дочь: Агапова (Чеботникова) Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Марков Владимир
Смерть
26.01.2010