Чеботникова (Иванова) Тамара Перфильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботникова (Иванова) Тамара Перфильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1926

Дата смерти

26.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1926

Отец: Иванов Перфил Петрович

Мать: Иванова Васса Евграфовна

Рождение ребёнка
13.01.1960

Сын: Чеботников Виталий Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.10.1966

Дочь: Агапова (Чеботникова) Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Марков Владимир

Смерть
26.01.2010

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