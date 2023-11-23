Григорий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

1700 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Михаил Андреев

Мать: Мария Петрова

Григорий Михайлович (1731 — ?) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Михаила Андреевича. Служил пономарем в том же селе. О семье его данных нет. Источники: ГАЯО ф.230 оп.13 д.3564
Смерть
Неизвестно

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