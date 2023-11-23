Григорий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Михаил Андреев
Мать: Мария Петрова
Григорий Михайлович (1731 — ?) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Михаила Андреевича. Служил пономарем в том же селе. О семье его данных нет. Источники: ГАЯО ф.230 оп.13 д.3564
Смерть
Неизвестно