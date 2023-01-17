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Зубенко Iларiон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895 ст.

Сын: Зубенко Якiв Iларiонович

Мать ребёнка: Зубенко Пелагея? ?

Рождение ребёнка
Около 1900 ст.

Сын: Зубенко Мiкола? Iларiонович

Мать ребёнка: Зубенко Пелагея? ?

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Зубенко Мотря Iларiоновна

Мать ребёнка: Зубенко Пелагея? ?

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Зубенко Гарпiна Iларiоновна

Мать ребёнка: Зубенко Пелагея? ?

Рождение ребёнка
23.02.1913

Сын: Зубенко Юрий Илларионович

Мать ребёнка: Зубенко Пелагея? ?

Медяновка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубенко Пелагея? ?

Смерть
1918
Был машинистом поезда. Погиб от взрыва мины, подложенной под поезд
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