Зубенко Iларiон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.
Мать ребёнка: Зубенко Пелагея? ?
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.
Сын: Зубенко Мiкола? Iларiонович
Мать ребёнка: Зубенко Пелагея? ?
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Зубенко Мотря Iларiоновна
Мать ребёнка: Зубенко Пелагея? ?
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Зубенко Гарпiна Iларiоновна
Мать ребёнка: Зубенко Пелагея? ?
Рождение ребёнка
23.02.1913
Сын: Зубенко Юрий Илларионович
Мать ребёнка: Зубенко Пелагея? ?
Медяновка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубенко Пелагея? ?
Смерть
1918
Был машинистом поезда. Погиб от взрыва мины, подложенной под поезд