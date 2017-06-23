Хабибуллин Риф Зуфарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1964
Дата смерти23.06.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1964
Рождение ребёнка
11.02.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хабибуллина Насима Илюсовна
Рождение ребёнка
01.06.1993
Дочь: Хабибуллина Лиана Рифовна
Мать ребёнка: Хабибуллина Насима Илюсовна
Смерть
23.06.2017