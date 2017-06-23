Хабибуллин Риф Зуфарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллин Риф Зуфарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1964

Дата смерти

23.06.2017

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1993 г.р.

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1964

Отец: Хабибуллин Зуфар Бикмухаметович

Мать: Хабибуллина Рамиля Галихузеевна

Рождение ребёнка
11.02.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Насима Илюсовна

Рождение ребёнка
01.06.1993

Дочь: Хабибуллина Лиана Рифовна

Мать ребёнка: Хабибуллина Насима Илюсовна

Смерть
23.06.2017
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