Асфаранова Гайша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асфаранова Гайша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Бикбавов Габдулкадыр

Отец ребёнка: Амирханов Бикбав

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Бикбавова Гафия

Отец ребёнка: Амирханов Бикбав

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Бикбавова Гадильбану

Отец ребёнка: Амирханов Бикбав

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Бикбавов Габдулнасыр

Отец ребёнка: Амирханов Бикбав

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бикбавов Габдрашит

Отец ребёнка: Амирханов Бикбав

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Бикбавов Габдулкагир

Отец ребёнка: Амирханов Бикбав

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амирханов Бикбав

Смерть
Неизвестно
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