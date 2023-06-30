Асфаранова Гайша
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Бикбавов Габдулкадыр
Отец ребёнка: Амирханов Бикбав
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Бикбавова Гафия
Отец ребёнка: Амирханов Бикбав
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Бикбавова Гадильбану
Отец ребёнка: Амирханов Бикбав
Рождение ребёнка
1855
Сын: Бикбавов Габдулнасыр
Отец ребёнка: Амирханов Бикбав
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бикбавов Габдрашит
Отец ребёнка: Амирханов Бикбав
Рождение ребёнка
1859
Сын: Бикбавов Габдулкагир
Отец ребёнка: Амирханов Бикбав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Амирханов Бикбав
Смерть
Неизвестно